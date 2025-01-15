На Покровском направлении россияне попали в полуокружение
- 15.01.2025, 10:19
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Полковник ВСУ рассказал о критическом положении главной колонны оккупантов.
Армия страны-агрессора России стремится взять в окружение Покровск в Донецкой области. Однако, пока нет оснований говорить о полуокружении этого города. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, передает «24 Канал».
По его словам, на Покровском направлении есть полуокружение, но в нем оказались не украинские военные.
«В полуокружении главная колонна россиян, которая пытается пробиться из поселка Шевченко на Удачное, что к югу от Покровска», - подчеркнул он.
Свитан подчеркнул, что российские оккупанты сами залезли в полуокружение. Потому что с севера есть наша Покровская группировка, с запада - группировка из Удачного, а также еще с юга группировка украинских защитников.
По его мнению, если сейчас хотя бы одна наша бригада отправится с юга ударить по россиянам, а с севера в этот момент отработают наши Покровские части - то будет полное окружение российской группировке, которая отправилась из поселка Шевченко в сторону Удачного.
Эксперт также напомнил, что на Покровск сейчас ведут 2 дороги: основная трасса с запада со стороны Павлограда и с севера из Доброполья, которой вообще ничего не угрожает сейчас. То есть происходит снабжение нашей Покровской группировки с 2 серьезных направлений.
«Ничего Покровску пока с точки зрения полуокружения или окружения абсолютно не угрожает. Это у россиян проблемы», - заявил Свитан.
Кроме того, считает он, говорить о каком-то полуокружении в Покровске можно только в одном случае: если россияне зайдут из Мирнограда, начнут обходить его по северу и выходить на трассу Доброполье - Покровск и одновременно вытеснят наш гарнизон из Удачного и выйдут на трассу из Павлограда на Покровск.