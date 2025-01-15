«Этот механизм заставит Путина закончить войну за 24 часа» 1 15.01.2025, 11:09

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Политолог рассказал о санкциях, которые показали себя еще во времена Наполеона.

Уходящая администрация президента США Джо Байдена на прошлой неделе ввела беспрецедентно жесткие санкции против российских нефтегазовых компаний. Под ударом оказался и теневой флот РФ.

Сильный ли это удар по российскому бюджету? Об этом сайт Charter97.org поговорил с политологом Дмитрием Болкунцом:

— На самом деле Россия научилась обходить санкции, используя «теневой флот». В список США внесены конкретные танкеры. В теории Россия может найти им замену.

Тем не менее это одна из сильнейших мер за последнее время со стороны администрации Байдена и, думаю, что Трамп продолжит эту кампанию. Ведь для США важно продвинуть свои компании, добывающие нефть, поставляющие ее на европейский и другие рынки.

Этот удар может быть в какой-то степени болезненным для Путина, но недостаточно. Считаю, что лучшим механизмом, который мог бы заставить Путина, условно говоря, за 24 часа закончить войну, — введение полной временной морской блокады для всех кораблей, покидающих российские порты, а также континентальная блокада всех торговых судов, выходящих из портов России.

Эта мера могла бы привести к остановке войны в Украине. Были такие прецеденты в мировой практике в 19-20-ом веках. Тогда морские блокады активно применялись странами. Одна из самых известных — морская блокада Великобритании, которую осуществляла наполеоновская Франция.

Она привела к катастрофическим последствиям для Великобритании. Остров не мог покинуть ни один корабль. Если бы сейчас ЕС и США приняли решение о морской блокаде для всех грузов, которые выходят из портов РФ, то это нанесло бы России масштабный урон. Вынудило бы Путина не просто войну закончить и начать переговоры, а еще и компенсацию заплатить. Думаю, что это принесло бы серьезный эффект для ряда отраслей российской экономике.

К слову, это абсолютно мирная мера, которая, подчеркну, могла бы войну остановить очень-очень быстро. Это не оружие, а торговля, которая сегодня имеет первостепенное значение для пополнения кремлевской казны.

— Китай временно перестал принимать российские танкеры с нефтью, подобная история и с Индией. Станут ли для этих стран российские энергоресурсы токсичными? Или же они будут искать обходные пути?

— Для Индии и Китая Россия не является чем-то масштабно приоритетным. Думаю, они будут искать возможность для того, чтобы перекрывать выпадающие энергоресурсы. Они даже не заметят, что возникли какие-то проблемы с поставками российских нефтепродуктов на эти рынки.

Подозреваю, что в перспективе Россия заместит танкеры, попавшие под санкции, продолжая торговлю. Подчеркну, прекратить торговлю сможет морская блокада. Этот вопрос требует масштабного обсуждения на глобальном уровне. Только меры жесткого характера заставят Путина не просто прекратить войну, а вывести все войска из Украины.

Но, к сожалению, европейские политики об этом не говорят. За три года войны в ряде европейских стран по 2-4 раза премьер-министры поменялись. К власти приходят популисты, которые иногда совершенно бестолковые, случайные, нехаризматичные. Можно сказать — торгаши. Для них сегодня заработать 2 евро — первостепенная задача. Они не смотрят на историческую перспективу.

Только администрация Белого дома, если Трамп готов принимать радикальные решения, сможет такие действия сделать. Европа к этому не готова в силу отсутствия политиков, обладающих волевыми чертами характера.

— Давайте посмотрим на эти санкции глазами новой администрации Белого дома. Будет ли Трамп продолжать тренд на вытеснение России с нефтяного рынка. Выгодно ли это ему?

— С одной стороны, думаю, что Трамп это продолжит. С другой стороны, есть риск, что он будет стремиться скинуть на Европу обеспечение безопасности.

Америка нагрузила себя контрактами на вооружение на ближайшие годы, Трамп этот тренд будет продолжать. Ему важно зафиксировать место США на рынке Европы по поставке газа, нефти и других товаров, которые США сейчас производят.

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