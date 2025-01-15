Вице-президент Ирана: Израиль заминировал наши центрифуги 15.01.2025, 12:23

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Фото: AP

Готовилась такая же операция, как с пейджерами «Хизбаллы».

«Израиль пытался проделать с нашими центрифугами по обогащению урана такой же трюк, как с пейджерами «Хизбаллы», но нам удалось вовремя обнаружить взрывчатку». Такое заявление сделал вице-президент Ирана и бывший министр иностранных дел этой страны Мохаммед Джавад Зариф.

Об этом рассказал в ночь на среду, 15 января, сайт 12-го телеканала, сославшись на интервью Зарифа иранской телепрограмме.

По словам вице-президента, во всем виноваты американские санкции. Из-за них Иран вынужден, вместо того чтобы приобретать оборудования для обогащения урана прямым и легальным путем, использовать сложную цепочку поставок через посредников. А где цепочка поставок, там всегда дополнительный риск для безопасности Ирана, так как в эту цепочку всегда может внедрится Израиль. Что он и сделал.

Подробностей инцидента Зариф не привел, не сказал даже, где именно была обнаружена взрывчатка в центрифугах: уже в Иране или еще у кого-то из посредников. Сказал только, что она была обнаружена и утилизована. Взрыв пейджеров и других средств связи «Хизбаллы» в сентябре 2024 года, вице-президент привел в качестве примера. «В Ливане это тоже стало результатом длительного процесса внедрения в цепочку поставок, – заявил Зариф, а внедрившись туда, сионисты могут творить что угодно».

Тогда, в сентябре Корпус стражей исламской революции (КСИР) изъял из эксплуатации принадлежавшие ему пейджеры и проверил их. В то же время Организация гражданской авиации Ирана запретила использование электронных средств связи на коммерческих рейсах, включая мобильные телефоны. «Это, по сути, лишь некоторые из убытков, первопричиной которых стали санкции», — подвел итог Мохаммед Джавад Зариф.

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