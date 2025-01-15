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Ученые: Бросившие курить люди начинают больше зарабатывать

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  • 15.01.2025, 12:37
Ученые: Бросившие курить люди начинают больше зарабатывать

Табакокурение связали с успехом на рынке труда.

Финские ученые из Университета Йювяскюля обнаружили связь между курением и заработками человека. Исследование опубликовано.

Негативные последствия курения для здоровья хорошо известны. Вредная привычка увеличивает риск различных видов рака, респираторных проблем и сердечно-сосудистых заболеваний.

Табакокурение также связывают с уменьшением успеха на рынке труда из-за его негативного влияния на производительность, особенно на физически сложных работах, поскольку оно отрицательно влияет на физическую форму и результативность.

Исследователи использовали данные исследования 3596 участников в возрасте от 24 до 39 лет из городских и сельских районов пяти регионов Финляндии.

Исследователи оценивали курение с использованием «пачко-лет», стандартной меры кумулятивного воздействия табака, которая выполняется путем умножения среднего количества выкуриваемых сигарет в день на возраст человека за вычетом возраста, в котором человек начал курить.

Ученые обнаружили, что увеличение количества пачко-лет на одну единицу было связано с уменьшением заработка на 1,8%.

Это говорит о том, что сокращение курения на эквивалент пяти пачко-лет может привести к увеличению заработка на 9%.

Исследование выявило существенные различия в заработках между курящими и некурящими среди молодых работников, особенно среди наименее образованных людей. Среди работников старшего возраста таких различий не наблюдалось. Это говорит о том, что курение среди молодых поколений, где оно менее распространено, может более серьезно негативно влиять на их перспективы на рынке труда.

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