закрыть
15 января 2025, среда, 15:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Врач назвал три самых важных продукта для сохранения иммунитета

2
  • 15.01.2025, 14:00
  • 3,500
Врач назвал три самых важных продукта для сохранения иммунитета

Есть ряд факторов, способных влиять на защитные механизмы организма.

Необходимые для сохранения иммунитета зимой свежие овощи и фрукты в магазинах можно найти круглогодично, но даже среди них есть лидеры полезности, поясняет врач-токсиколог Михаил Кутушов.

По словам эксперта, иммунная система защищает организм от патогенов: вирусов, бактерий, паразитов. А еще от аллергенов, токсинов и злокачественных клеток. Для этого у нее есть два основных инструмента: антитела и иммунные клетки.

При этом нарушения иммунитета могут развиваться по разным причинам и лечение таких пациентов тоже будет отличаться. Однако можно говорить о ряде факторов, способных влиять на защитные механизмы организма.

«Высокий уровень сахара в крови или большое количество сахара в рационе запускает порочный круг резистентности к инсулину, вызывает выброс воспалительных цитокинов, повреждает кровеносные сосуды и активирует иммунную систему для восстановления этих областей. Это создает серьезное отвлечение для иммунной системы, и организм становится более уязвимым для тех же вирусов. Так что если сахар для иммунитета – яд, то антидотом становится клетчатка, которая замедляет всасывание сахара в кровь», – сообщил Михаил Кутушов.

При этом первым из продуктов, которые приходят на ум, когда речь идет о поддержании иммунитета, является витамин С. Но, отметил эксперт, он несколько переоценен в качестве иммунобустера, но он ослабляет цитокиновый шторм – чрезмерно сильную реакцию иммунитета на любую инфекцию и сокращает продолжительность простуды.

«Витамин С содержат такие продукты, как болгарский перец, апельсины, лимоны, ацерола, гуава, черная смородина, киви, грейпфруты, клубника, брокколи, кейл, брюссельская капуста. Именно их рекомендовано употреблять для профилактики», – констатировал врач.

Обладают сильными противовоспалительными свойствами, по его словам, также имбирь и грибы, которые обеспечивают фундаментальную поддержку иммунной системы, поскольку содержат соединения, не встречающиеся в природе.

«Чеснок в свою очередь тоже является мощным стимулятором иммунной системы, он повышает активность макрофагов, NK-клеток и лимфоцитов. Чеснок способен угнетать жизнедеятельность ряда патогенных микроорганизмов, что создает дополнительную защиту от вредных инфекционных агентов внешней среды», – отметил кандидат наук.

Полезна для иммунитета и куркума, блокирующая воспалительный цитокин TNF-a1. Это способствует росту полезных штаммов бактерий, подавляет аутоиммунные заболевания, уменьшает хронические воспаления.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко
Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох