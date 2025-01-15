Врач назвал три самых важных продукта для сохранения иммунитета 2 15.01.2025, 14:00

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Есть ряд факторов, способных влиять на защитные механизмы организма.

Необходимые для сохранения иммунитета зимой свежие овощи и фрукты в магазинах можно найти круглогодично, но даже среди них есть лидеры полезности, поясняет врач-токсиколог Михаил Кутушов.

По словам эксперта, иммунная система защищает организм от патогенов: вирусов, бактерий, паразитов. А еще от аллергенов, токсинов и злокачественных клеток. Для этого у нее есть два основных инструмента: антитела и иммунные клетки.

При этом нарушения иммунитета могут развиваться по разным причинам и лечение таких пациентов тоже будет отличаться. Однако можно говорить о ряде факторов, способных влиять на защитные механизмы организма.

«Высокий уровень сахара в крови или большое количество сахара в рационе запускает порочный круг резистентности к инсулину, вызывает выброс воспалительных цитокинов, повреждает кровеносные сосуды и активирует иммунную систему для восстановления этих областей. Это создает серьезное отвлечение для иммунной системы, и организм становится более уязвимым для тех же вирусов. Так что если сахар для иммунитета – яд, то антидотом становится клетчатка, которая замедляет всасывание сахара в кровь», – сообщил Михаил Кутушов.

При этом первым из продуктов, которые приходят на ум, когда речь идет о поддержании иммунитета, является витамин С. Но, отметил эксперт, он несколько переоценен в качестве иммунобустера, но он ослабляет цитокиновый шторм – чрезмерно сильную реакцию иммунитета на любую инфекцию и сокращает продолжительность простуды.

«Витамин С содержат такие продукты, как болгарский перец, апельсины, лимоны, ацерола, гуава, черная смородина, киви, грейпфруты, клубника, брокколи, кейл, брюссельская капуста. Именно их рекомендовано употреблять для профилактики», – констатировал врач.

Обладают сильными противовоспалительными свойствами, по его словам, также имбирь и грибы, которые обеспечивают фундаментальную поддержку иммунной системы, поскольку содержат соединения, не встречающиеся в природе.

«Чеснок в свою очередь тоже является мощным стимулятором иммунной системы, он повышает активность макрофагов, NK-клеток и лимфоцитов. Чеснок способен угнетать жизнедеятельность ряда патогенных микроорганизмов, что создает дополнительную защиту от вредных инфекционных агентов внешней среды», – отметил кандидат наук.

Полезна для иммунитета и куркума, блокирующая воспалительный цитокин TNF-a1. Это способствует росту полезных штаммов бактерий, подавляет аутоиммунные заболевания, уменьшает хронические воспаления.

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