Российская нефть на $3,5 млрд застряла в море 1 15.01.2025, 14:31

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Из-за санкций США.

Санкции, введенные Соединенными Штатами 10 января против российской нефтяной отрасли, привели к остановке примерно десятой части используемого ею теневого флота. Стоимость вывозимой ими нефти может превышать $3,5 млрд.

Новые санкции могут существенно нарушить поставки российской нефти, заявило в среду в ежемесячном докладе Международное энергетическое агентство (МЭА).

По подсчетам Reuters на основании данных о передвижении судов, после пятничного объявления Министерства финансов США о санкциях в дрейф к понедельнику легли не менее 65 танкеров, перевозящих российскую нефть.

Пять из них с грузом около 4 млн баррелей, пишет Bloomberg, остановились у побережья китайской провинции Шаньдун, где расположено множество независимых НПЗ, активно закупавших дальневосточные сорта, такие как ESPO и Sokol. Еще семь бросили якорь у Сингапура, десятки остановились у российских берегов – в Балтийском море и на Дальнем Востоке.

В общей сложности в море застряла нефть примерно на 2,5 недели российского экспорта. Хотя США дали два месяца на завершение инициированных поставок, не все покупатели готовы принимать уже отправленную нефть, опасаясь санкционных последствий.

За неделю по 12 января в российских портах 27 танкеров загрузили 21,1 млн баррелей сырой нефти, неделей раньше – 28 танкеров приняли 21,2 млн, по данным Bloomberg об отслеживании судов. Среднесуточный экспорт в декабре составлял почти 3 млн баррелей. Таким образом, 65 остановившихся после введения санкций танкеров могли бы в течение примерно 2,5 недель вывозить нефть объемом около 53 млн баррелей.

В декабре, по данным Центра исследования энергетики и чистого воздуха, сырой нефти было вывезено почти на $6 млрд (по 184 млн евро в сутки). За неделю по 12 января стоимость морского экспорта составила $1,45 млрд, подсчитал Bloomberg. Таким образом, стоимость застрявшей на танкерах нефти, исходя из последних данных, может составлять $3,3-3,6 млрд.

Общий размер теневого флота, возящего нефть в обход санкций, Lloyd’s List Intelligence оценивал почти в 670 судов. Таким образом, перевозку остановили почти 10% танкеров. В целом же, в дополнение к уже находившимся под санкциями 180 кораблям Минфин США ввел новые меры в отношении еще 183.

МЭА пока не изменило прогноз по России на январь, сославшись на «неопределенные перспективы» в связи с последствиями, которые на рынок окажут санкции США. «Пока еще рано оценивать потенциальный эффект от этих новых мер, но, по сообщениям, некоторые операторы уже начали отказываться от поставок иранской и российской нефти», – сообщило агентство. Китайские компании ищут варианты решения возникшей проблемы, сообщает Bloomberg. Хотя до вступления в силу штрафных санкций существует период, в течение которого еще можно разгружать нефть, многие в Шаньдуне опасаются принимать нефть после того, как еще до решения Вашингтона один из крупнейших портовых операторов Китая Shandong Port Group объявил, что с 6 января прекратит принимать суда, внесенные в черные списки Минфина США.

Индия, между тем, заявила, что разрешит попавшим под санкции танкерам, зафрахтованным для перевозки нефти до 10 января, разгружаться в своих портах до 12 марта, когда закончится установленный США период расчета по таким сделкам.

Ведение новых санкций против судов «Совкомфлота» «создает дополнительные операционные сложности в их эксплуатации», признала крупнейшая судоходная компания России. Она отрицает, что ее суда относятся к теневому флоту. Минфин США ввел ограничительные меры в отношении 69 судов «Совкомфлота», включая 54 нефтяных танкера и четыре СПГ-танкера.

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