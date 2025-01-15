Bloomberg: Балтийские страны завершают энергетический разрыв с Россией 2 15.01.2025, 14:55

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Как это может отразиться на работе БелАЭС.

8 февраля завершится 100-дневный отсчет, когда последние шесть высоковольтных линий электропередач, связывающих Балтийские страны с Россией и Беларусью, будут отключены. После этого сеть будет работать автономно в течение 36 часов, прежде чем подключиться к общеевропейской энергосистеме. В Вильнюсе электронные часы высотой с двухэтажный дом ведут счет часам, минутам и секундам.

Это значительный прогресс для стран Балтии, которые когда-то были «энергетическим островом» в Европе из-за зависимости от российской нефти, газа и электроэнергии. Теперь таким «островом» станет российский Калининград.

Событие станет финальным этапом пятилетней программы модернизации энергетической инфраструктуры, на которую ЕС выделил €1,6 миллиарда, пишет Bloomberg.

Страны региона значительно ускорили отказ от российских энергоносителей – Литва, Латвия и Эстония первыми. В ЕС прекратили импорт российской нефти и газа, а теперь готовятся к завершающему шагу — отсоединение от энергосети РФ.

Окончательный разрыв с российской энергосистемой является не только шагом к независимости, но и важным вкладом в укрепление энергетической интеграции Европы.

Возможно, именно на фоне этих изменений с 4 декабря 2024 года БелАЭС приостановила выработку электроэнергии, так как часть электричества планировалось поставлять в Латвию.

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