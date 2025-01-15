В 2024-м году десятки тысяч белорусов получили ВНЖ в Польше 5 15.01.2025, 15:55

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По количеству разрешений белорусы оказались на втором месте среди иностранцев.

В 2024-м году 42 тысячи граждан Беларуси получили положительные решения о выдаче вида на жительство в Польше. Согласно данным Управления по делам иностранцев, всего было подано 48 тысяч заявлений от белорусов.

В целом, в прошлом году польские государственные органы вынесли 397 тысяч решений по вопросам разрешения на пребывание, из которых 347 тысяч были положительными.

Белорусы занимают второе место среди иностранных граждан, получающих вид на жительство в Польше. Лидируют в этом списке украинцы, которые получили 218 тысяч карт побыту. Также значительное количество ВНЖ было выдано гражданам Индии (10 тысяч), Грузии (8 тысяч) и Турции (5 тысяч).

Наибольшее количество заявлений на получение ВНЖ подали украинцы — 286 тысяч. Граждане Грузии подали 19 тысяч заявлений, колумбийцы — 18 тысяч, а индийцы — 16 тысяч.

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