В Грузии началась массовая забастовка 15.01.2025, 18:54

Протестующих поддержала президент страны.

В Тбилиси проходит масштабная забастовка с требованиями проведения новых парламентских выборов и освобождения задержанных участников протестных акций. К забастовке присоединилась пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает Interpress News.

Целью акции является не только давление на власти, но и демонстрация возможных последствий для страны в случае ее изоляции из-за отказа от интеграции с Евросоюзом. В опубликованном заявлении организаторов говорится: «Экономический застой, закрытые предприятия, бедность и безработица. Как угрозы, так и решения являются общими для всех — новые выборы и освобождение задержанных».

К забастовке присоединились порядка 500 предприятий. На площади Республики около 200 участников перекрыли автомобильное движение, аналогичные действия проходят на проспекте Чавчавадзе. По данным Paper Kartuli, забастовка продлится до 18:00 по местному времени.

В протесте участвуют сотрудники крупных компаний, включая филиалы Dunkin и Wendy’s, принадлежащие холдингу бизнесмена Сосо Пхакадзе, которого считают сторонником властей. Также в акции задействованы сотрудники Alta, работники банков TBC, Liberty и Credo, а также представители Tegeta Motors и других компаний.

Ранее руководство ряда крупных грузинских предприятий заявило, что не будет препятствовать участию сотрудников в забастовке за пределами рабочих мест.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com