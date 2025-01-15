В Грузии началась массовая забастовка
- 15.01.2025, 18:54
Протестующих поддержала президент страны.
В Тбилиси проходит масштабная забастовка с требованиями проведения новых парламентских выборов и освобождения задержанных участников протестных акций. К забастовке присоединилась пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает Interpress News.
Целью акции является не только давление на власти, но и демонстрация возможных последствий для страны в случае ее изоляции из-за отказа от интеграции с Евросоюзом. В опубликованном заявлении организаторов говорится: «Экономический застой, закрытые предприятия, бедность и безработица. Как угрозы, так и решения являются общими для всех — новые выборы и освобождение задержанных».
К забастовке присоединились порядка 500 предприятий. На площади Республики около 200 участников перекрыли автомобильное движение, аналогичные действия проходят на проспекте Чавчавадзе. По данным Paper Kartuli, забастовка продлится до 18:00 по местному времени.
В протесте участвуют сотрудники крупных компаний, включая филиалы Dunkin и Wendy’s, принадлежащие холдингу бизнесмена Сосо Пхакадзе, которого считают сторонником властей. Также в акции задействованы сотрудники Alta, работники банков TBC, Liberty и Credo, а также представители Tegeta Motors и других компаний.
Ранее руководство ряда крупных грузинских предприятий заявило, что не будет препятствовать участию сотрудников в забастовке за пределами рабочих мест.