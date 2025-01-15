Новый вид гигантских изоподов назвали в честь Дарта Вейдера 1 15.01.2025, 19:14

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Таких ракообразных нашли во Вьетнаме.

Команда ученых из Вьетнама, Сингапура и Индонезии обнаружила новый вид гигантских изоподов (Bathynomus) и назвала его в честь персонажа из космической саги «Звездные войны» Дарта Вейдера — Bathynomus vaderi. Результаты исследования ранее неизвестного вида опубликованы в журнале ZooKeys, вкратце о них пишет Live Science.

Такое наименование ученые выбрали из-за внешнего вида ракообразного — его голова напоминает шлем антагониста культовой франшизы.

От других гигантских изоподов Bathynomus vaderi отличается благодаря гребню, исходящему из коракоида в плечевом поясе.

Bathynomus vaderi весит около 1 кг и достигает в длину 32,5 см, однако это не самый крупный вид изоподов. Лидерство удерживает B. jamesi, представители которого вырастают до 50 см и 2,6 кг.

Пока что Bathynomus vaderi замечали возле архипелага Спратли в Южно-Китайском море, но, предположительно, вид может обитать и в других регионах.

В последнее время во Вьетнаме Bathynomus стал рассматриваться в качестве деликатеса, этих ракообразных иногда сопоставляют с омарами. Из-за высокого спроса цены на такую продукцию на местном рынке тоже выросли.

Новым видам и раньше давали имена в честь киногероев. Например, австралийские энтомологи решили назвать новый вид подземных муравьев в честь злодея Волан-де-Морта из «Поттерианы» — Leptanilla voldemort.

Особи, названные в честь главного врага мальчика-волшебника, достигают в длину 1,5 мм, у них удлиненные конечности, антенны на голове и челюсти и отсутствуют глаза.

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