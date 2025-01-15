В Канаде впервые в истории засняли падение метеорита со звуком 15.01.2025, 19:56

1,778

Видео.

Первый в истории зафиксированный на видео со звуком случай падения метеорита произошел в Канаде, передает CBC News со ссылкой на ученых.

Они исследовали осколки весом порядка 95 г, которые нашел житель острова Принца Эдуарда Джо Велаидум перед своим домом. По результатам анализа выяснилось, что образцы принадлежат к хондритам — наиболее распространенным космическим камням, которые падают на Землю. Этот метеорит назвали «Шарлоттаунский».

Инцидент произошел в июле 2024 года. За пару минут до падения метеорита Велаидум вышел из дома на прогулку с собакой, произошедшее зафиксировала камера наблюдения. Канадец обнаружил темные обломки перед входом, проверил записи и увидел мини-взрыв. По данным ученых, скорость падения метеорита составляла не менее 200 км/ч.

«Для меня самым шокирующим является то, что я стоял там всего за пару минут до этого падения», — рассказал телеканалу Велаидум.

Сотрудник Альбертского университета Крис Херд заявил, что это первый в истории попавший на камеру со звуком случай падения метеорита. «С научной точки зрения это что-то новое», — сказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com