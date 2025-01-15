Зеленский встретился с мэром Варшавы Тшасковским
- 15.01.2025, 20:09
Президент Украины вручил жителям столицы Польши почетный знак «Город-спаситель».
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским, передает TVN.
«От имени всех жителей Варшавы я принял благодарность от мэра и звание «Города-спасителя», — сказал Тшасковский.
Ранее украинский лидер пообщался с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Дональдом Туском.
«Город-спаситель» — почетный знак, установленный президентом Украины для отмечания проявленных жителями городов иностранных государств гуманизма, милосердия, солидарности с украинским народом в отстаивании идеалов свободы, мира и демократии, а также поддержки Украины в защите ее независимости и суверенитета во время отпора вооруженной агрессии РФ.