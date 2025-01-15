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Зеленский встретился с мэром Варшавы Тшасковским

  • 15.01.2025, 20:09
Зеленский встретился с мэром Варшавы Тшасковским

Президент Украины вручил жителям столицы Польши почетный знак «Город-спаситель».

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским, передает TVN.

«От имени всех жителей Варшавы я принял благодарность от мэра и звание «Города-спасителя», — сказал Тшасковский.

Ранее украинский лидер пообщался с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Дональдом Туском.

«Город-спаситель» — почетный знак, установленный президентом Украины для отмечания проявленных жителями городов иностранных государств гуманизма, милосердия, солидарности с украинским народом в отстаивании идеалов свободы, мира и демократии, а также поддержки Украины в защите ее независимости и суверенитета во время отпора вооруженной агрессии РФ.

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