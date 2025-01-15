Генсек НАТО: Мы должны больше поддерживать Украину, чтобы изменить ход войны 15.01.2025, 20:18

Марк Рютте

По его словам, враждебные действия России против стран НАТО также усиливаются.

Страны НАТО должны больше поддерживать Украину. Таким образом можно изменить ход войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

По его словам, чтобы предотвратить войну, надо к ней готовиться.

«Время перейти к мышлению военного времени. Надо усилить оборону, больше тратить, производить лучшее вооружение. Должны больше поддерживать Украину, чтобы изменить ход войны. Мы все хотим, чтобы это (война, - ред) закончилось. Но прежде всего мы хотим, чтобы мир продолжался», - сказал он.

Рютте отметил, что мировая будущая безопасность под угрозой — война России против Украины продолжается, а враждебные действия России против стран НАТО усиливаются — кибератаки, покушения, диверсии и тому подобное.

«Раньше мы называли это гибридным, но это дестабилизирующие действия и кампании. Россия пытается ослабить демократии и подорвать свободу и она не сама. Ее поддерживают Китай, Северная Корея и Иран. Между тем сохраняются и другие угрозы — от терроризма до ядерного оружия, дезинформации и изменения климата», - продолжил генсек.

Поэтому по словам Рютте, «картина выглядит не очень хорошо».

«Но мы точно знаем, что делать для защиты. Мы уже много делаем здесь вместе. Все союзники увеличивают инвестиции в оборону. Благодаря вам, военные лидеры, имеем надежные военные планы. Боеготовность наших сил выросла. Военные учения стали больше и чаще. Это все важно, но недостаточно для противодействия угрозам на 4-5 лет», - констатировал он.

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