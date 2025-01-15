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Генсек НАТО: Мы должны больше поддерживать Украину, чтобы изменить ход войны

  • 15.01.2025, 20:18
Генсек НАТО: Мы должны больше поддерживать Украину, чтобы изменить ход войны
Марк Рютте

По его словам, враждебные действия России против стран НАТО также усиливаются.

Страны НАТО должны больше поддерживать Украину. Таким образом можно изменить ход войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

По его словам, чтобы предотвратить войну, надо к ней готовиться.

«Время перейти к мышлению военного времени. Надо усилить оборону, больше тратить, производить лучшее вооружение. Должны больше поддерживать Украину, чтобы изменить ход войны. Мы все хотим, чтобы это (война, - ред) закончилось. Но прежде всего мы хотим, чтобы мир продолжался», - сказал он.

Рютте отметил, что мировая будущая безопасность под угрозой — война России против Украины продолжается, а враждебные действия России против стран НАТО усиливаются — кибератаки, покушения, диверсии и тому подобное.

«Раньше мы называли это гибридным, но это дестабилизирующие действия и кампании. Россия пытается ослабить демократии и подорвать свободу и она не сама. Ее поддерживают Китай, Северная Корея и Иран. Между тем сохраняются и другие угрозы — от терроризма до ядерного оружия, дезинформации и изменения климата», - продолжил генсек.

Поэтому по словам Рютте, «картина выглядит не очень хорошо».

«Но мы точно знаем, что делать для защиты. Мы уже много делаем здесь вместе. Все союзники увеличивают инвестиции в оборону. Благодаря вам, военные лидеры, имеем надежные военные планы. Боеготовность наших сил выросла. Военные учения стали больше и чаще. Это все важно, но недостаточно для противодействия угрозам на 4-5 лет», - констатировал он.

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