Белорусская АЭС по-прежнему не работает 1 15.01.2025, 21:01

Это подтвердил гендиректор «Белэнерго».

Белорусская АЭС по-прежнему не работает. Это подтвердил в среду гендиректор «Белэнерго» Андрей Панченко. По его словам, первый энергоблок все еще на «планово-предупредительном ремонте», а на втором продолжается «диагностика датчиков».

«С учетом того, что таких датчиков на блоке большое количество, их ревизия занимает определенное время», — цитирует слова Панченко пресс-служба Министерства энергетики.

Минэнергетики признало, что второй энергоблок БелАЭС не работает, почти месяц назад. Его «временно отключили от сети» после «срабатывания одного из датчиков». С тех пор продолжается их «диагностика». Утверждалось, что эти действия «не влияют на безопасность работы станции и ее оборудования».

О том, что второй энергоблок отключен из-за нарушения герметичности первого контура, ранее стало известно из неофициальных источников. И произошло это еще в ночь на 4 декабря 2024-го.

Первый энергоблок Белорусской АЭС на «плановом ремонте» с начала декабря. Второй энергоблок был на ремонте летом-осенью, в середине октября его включили в сеть. Но что-то пошло не так.

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