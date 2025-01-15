Ученые ответили на вопрос о существовании внеземной жизни 5 15.01.2025, 22:40

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Полномасштабный опрос сотен исследователей показал удивительное согласие мнений.

Большинство ученых считают, что внеземная жизнь существует, притом не только в примитивных, но и в продвинутых формах, пишет Nature Astronomy. Сообщается, что таковы результаты недавно проведенного опроса.

По опубликованным данным, среди респондентов были более 500 астробиологов и примерно столько же специалистов в других областях науки. Напомним, астробиология сосредоточена на поиске внеземной жизни и составлении представлений о том, какой эта жизнь может быть на других небесных телах. Других ученых решили тоже опросить, опасаясь возможной предубежденности представителей науки о том, что еще не обнаружено.

В итоге выяснилось, что занимающиеся другими науками практически полностью согласны с астробиологами: и те, и другие считают, что внеземная жизнь есть. «Да» на этот вопрос ответили 86% искателей инопланетных существ и 84% ученых, посвятивших себя другим исследованиям.

При этом у всех опрошенных была возможность воздержаться, то есть дать нейтральный ответ на этот вопрос, что показало бы их неуверенность. Но так ответили лишь 12% респондентов. Таким образом, категорическое «нет» прозвучало лишь от небольшого числа опрошенных.

При этом большинство как астробиологов, так и остальных, ответили «да» и на вопрос о разумной инопланетной жизни: положительный ответ дали 67% и 58% тех и других исследователей, соответственно.

Предполагают, что такая надежда, если не уверенность, может основываться на понимании невообразимых масштабов Вселенной и практически безграничного многообразия возможных вариантов развития событий в ее бесчисленных звездных системах.

По примерным оценкам, во Вселенной сотни миллиардов галактик, и в каждой из них — миллионы, миллиарды или даже сотни миллиардов звезд. При этом подавляющее большинство светил в космосе — карликовые типа Солнца или даже меньше, а такие звезды очень долго «живут».

Судя по уже обнаруженным тысячам экзопланет, свое «семейство» миров есть если не у всех, то у большинства звезд. И какие-то из этих миров обязательно оказываются в самой удачной зоне — так называемой зоне потенциальной обитаемости: там, где не очень жарко и не слишком холодно, а именно так, как нужно для существования воды в состоянии жидкости. На сегодняшний день наука не видит возможности для существования жизни без воды.

Так вот, даже если в эту наилучшую зону в планетной системе попадает газовый гигант, то у него наверняка должны быть спутники с твердой поверхностью, как у Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна. Поэтому большинству ученых и трудно представить себе, что во всей бескрайней Вселенной в одной лишь Солнечной системе сложились условия для появления жизни.

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