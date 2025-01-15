Премьер Катара объявил о прекращении огня в секторе Газа с 19 января 15.01.2025, 22:48

Мухаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани

До начала марта стороны обменяются заложниками и пленными.

Израиль и палестинская группировка ХАМАС договорились о прекращении огня с 19 января, объявил катарский премьер шейх Мухаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, передает Times of Israel.

Первый этап продлится 42 дня. В течение этого времени Израиль выведет войска из населенных пунктов сектора Газа в приграничные районы, будет увеличен поток гуманитарной помощи во все части эксклава, обеспечено возвращение палестинских беженцев, начнется восстановление больниц. В обмен на неопределенное количество палестинских заключеннных ХАМАС освободит 33 израильских заложника.

Детали второго и третьего этапов согласуют позднее.

ХАМАС подтвердил, что согласен на сделку. «Это исторический момент в конфликте с нашим врагом», — говорится в телеграм-канале группировки, который цитирует New York Times.

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