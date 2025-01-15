Премьер Катара объявил о прекращении огня в секторе Газа с 19 января
- 15.01.2025, 22:48
До начала марта стороны обменяются заложниками и пленными.
Израиль и палестинская группировка ХАМАС договорились о прекращении огня с 19 января, объявил катарский премьер шейх Мухаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, передает Times of Israel.
Первый этап продлится 42 дня. В течение этого времени Израиль выведет войска из населенных пунктов сектора Газа в приграничные районы, будет увеличен поток гуманитарной помощи во все части эксклава, обеспечено возвращение палестинских беженцев, начнется восстановление больниц. В обмен на неопределенное количество палестинских заключеннных ХАМАС освободит 33 израильских заложника.
Детали второго и третьего этапов согласуют позднее.
ХАМАС подтвердил, что согласен на сделку. «Это исторический момент в конфликте с нашим врагом», — говорится в телеграм-канале группировки, который цитирует New York Times.