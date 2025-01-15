Nokia уходит с рынка смартфонов 1 15.01.2025, 23:01

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Конец эпохи.

Компания HMD Global отказалась от выпуска смартфонов финского бренда Nokia, сообщает портал TechNetBook.

На сайте компании устройства Nokia уже перевели в раздел снятых с продажи товаров. В ассортименте остались только девайсы под собственным брендом HMD.

С 2016 года HMD Global занималась производством гаджетов Nokia, однако они не смогли выдержать конкуренции на рынке, что и стало причиной отказа от бренда. Теперь компания сосредоточится на производстве смартфонов под собственной торговой маркой.

Тем не менее Nokia останется в сегменте бюджетных мобильных телефонов с кнопками, которые принесли компании мировую популярность в начале 2000-х.

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