Nokia уходит с рынка смартфонов

Nokia уходит с рынка смартфонов1
- 15.01.2025, 23:01
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Конец эпохи.
Компания HMD Global отказалась от выпуска смартфонов финского бренда Nokia, сообщает портал TechNetBook.
На сайте компании устройства Nokia уже перевели в раздел снятых с продажи товаров. В ассортименте остались только девайсы под собственным брендом HMD.
С 2016 года HMD Global занималась производством гаджетов Nokia, однако они не смогли выдержать конкуренции на рынке, что и стало причиной отказа от бренда. Теперь компания сосредоточится на производстве смартфонов под собственной торговой маркой.
Тем не менее Nokia останется в сегменте бюджетных мобильных телефонов с кнопками, которые принесли компании мировую популярность в начале 2000-х.