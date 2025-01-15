Белорусские правозащитники просят США спасти Алеся Беляцкого 15.01.2025, 23:10

Алесь Беляцкий

Правозащитники встретились с временным поверенным США по делам Беларуси.

Белорусские правозащитники обратились к властям США с просьбой о срочных действиях для освобождения лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого, находящегося в заключении. Встреча членов правозащитного центра «Весна» с временным поверенным США по делам Беларуси Питером Кауфманом прошла в среду, 15 января, в диппредставительстве Соединенных Штатов в Вильнюсе.

Основатель и руководитель «Весны» Алесь Беляцкий был арестован в июле 2021 года. Уже находясь в заключении, он — совместно с российским правозащитным центром «Мемориал» и украинским «Центром гражданских свобод» - был удостоен Нобелевской премии мира 2022 года. Награда была вручена в декабре 2022 года жене Беляцкого Наталье Пинчук.

В марте 2023 года Алесь Беляцкий был приговорен «судом» в Минске к 10 годам лишения свободы по обвинению в «контрабанде» и «неоднократном нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий». Ни Беляцкий, ни его коллеги не признали вину ни по одному из пунктов.

Соратники правозащитника подчеркивают, что он является одним из пяти нобелевских лауреатов, которые за всю историю присуждения премии были удостоены ее, находясь в тюрьме за свои законные действия и самоотверженную борьбу за демократию и права человека. Из-за возраста и проблем со здоровьем Беляцкий включен в гуманитарный список наиболее уязвимой группы полизаключенных, составленный белорусским гражданским сообществом, и отбывает наказание в колонии №9 города Горки Могилевской области, известной чрезвычайно жесткими условиями содержания.

Обращению активистов «Весны» к властям США предшествовала их встреча в октябре минувшего года в Вильнюсе с руководителем российского «Мемориала» Олегом Орловым, освобожденным из тюрьмы 1 августа 2024 года в результате обмена заключенными между Западом и Россией. В ее ходе Орлов заявил, что считает несправедливостью отсутствие белорусских политузников в списках на обмен.

Один из участников встречи, Леонид Судаленко, отбывший трехлетний срок за правозащитную деятельность, указал на сообщения СМИ, в том числе DW, в которых говорится о подготовке вероятного нового обмена между Западом и Россией, а также упомянул декабрьское интервью замминистра российского МИД Сергея Рябкова американскому телеканалу NBC, в котором Рябков допустил такой обмен. «Наша цель - в том, чтобы в такой вероятный список на возможный обмен был обязательно включен лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий», - сказал Судаленко в комментарии для DW. По его словам, у белорусской делегации, состоявшей из трех человек, сложилось впечатление, что американская сторона услышала ее аргументы.

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