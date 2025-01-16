Лукашенко заявил об отсутствии денег для финансирования армии 16.01.2025, 1:36

Диктатор критически высказался по поводу строительства плацов и спортплощадок для военнослужащих.

Лишних денег для финансирования армии Беларуси нет. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе доклада об утверждении Государственной инвестиционной программы на 2025 год, передает его пресс-служба.

Отмечается, что во время мероприятия Лукашенко «критически высказался по поводу планов строительства некоторых объектов, которые не относятся к первоочередным или наиболее востребованным, в том числе для нужд силовых структур». Речь идет о возведении плацов и спортплощадок для военнослужащих.

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