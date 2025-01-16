Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня
- 16.01.2025, 2:06
Посредником в переговорах выступил Катар.
Власти Израиля и руководство террористической группировки ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников, удерживаемых террористами. Об этом объявил на пресс-конференции в среду, 15 января, премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Его страна выступала посредником в переговорах. По словам катарского премьера, боевые действия будут прекращены с 19 января. Ранее офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщал, что участникам переговоров по сектору Газа в Дохе осталось договориться еще по нескольким пунктам пишет DW.
Посредники и Трамп тоже говорят о заключении сделки.
О том, что стороны конфликта достигли соглашения и заложники ХАМАС вскоре будут освобождены, заявлял и избранный президент США Дональд Трамп. «Мы достигли сделки по заложникам на Ближнем Востоке. В скором времени их отпустят на свободу», - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Ранее в тот же день ряд СМИ, в частности The Times of Israel и британская медиакомпания BBC, написали, что договор о прекращении огня уже заключен и что официально о нем будет объявлено в «ближайшие часы».