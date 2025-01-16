Байден выступил с прощальной речью 1 16.01.2025, 8:27

1,902

Джо Байден

Глава Белого дома подвел итоги своего президентского срока.

Действующий президент США Джо Байден подвел итоги своего четырехлетнего пребывания на посту главы государства за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа. В 19-минутном обращении из Овального кабинета глава Белого дома, среди прочего, затронул тему войны в Украине.

Об этом сообщает CNN.

Президент США использовал большую часть времени в своем обращении для того, чтобы обнародовать последнее предупреждение о пути, которым он видит для американской нации, и предупредил об угрозах подрыва институтов, которые он уважал более 50 лет.

Байден призвал американцев продолжать участие в демократическом процессе на фоне «националистического мировоззрения» следующего, 47-го президента США, представителя Республиканской партии Трампа.

По его словам, для того, чтобы его достижения на посту главы государства стали ощутимыми, понадобится определенное время. Вместе с тем Байден заявил, что чрезвычайно гордится перечнем достижений, которые он оставил после себя.

Вместе с тем 46-й президент США призвал к терпению при оценке его «наследия перестройки и трансформации».

«Нужно время, чтобы почувствовать полное влияние того, что мы сделали вместе. Но семена посеяны, они будут расти и цвести еще десятилетиями», - сказал он в Овальном кабинете во время прощания.

Упоминание об Украине

Во время прощальной речи американский президент очень лаконично высказался о продолжающейся широкомасштабной войне РФ против Украины. Он констатировал стратегическое фиаско Москвы в намерении уничтожить Украинское государство и его суверенитет.

«Украина все еще свободна», - сказал Байден.

Укрепление НАТО и перечень других достижений

Также он рассказал, что США смогли «опередить наших конкурентов с Китаем и многое другое».

Байден среди прочего отметил достижения во внешней политике и указал на то, как он «укрепил НАТО».

Кроме того, он перечислил некоторые из достижений, в частности снижение цен на лекарства для пожилых людей, отпускаемые по рецепту, принятие законов о безопасности оружия и помощь ветеранам в получении медицинской помощи.

Байден также предупредил о «больших возможностях и рисках», которые несет искусственный интеллект.

«В эпоху искусственного интеллекта как никогда важно, чтобы люди руководили. И как страна свободы, Америка, а не Китай, должна возглавить мир в развитии искусственного интеллекта», - добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com