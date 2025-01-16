Байден выступил с прощальной речью

Байден выступил с прощальной речью1
- 16.01.2025, 8:27
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Глава Белого дома подвел итоги своего президентского срока.
Действующий президент США Джо Байден подвел итоги своего четырехлетнего пребывания на посту главы государства за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа. В 19-минутном обращении из Овального кабинета глава Белого дома, среди прочего, затронул тему войны в Украине.
Об этом сообщает CNN.
Президент США использовал большую часть времени в своем обращении для того, чтобы обнародовать последнее предупреждение о пути, которым он видит для американской нации, и предупредил об угрозах подрыва институтов, которые он уважал более 50 лет.
Байден призвал американцев продолжать участие в демократическом процессе на фоне «националистического мировоззрения» следующего, 47-го президента США, представителя Республиканской партии Трампа.
По его словам, для того, чтобы его достижения на посту главы государства стали ощутимыми, понадобится определенное время. Вместе с тем Байден заявил, что чрезвычайно гордится перечнем достижений, которые он оставил после себя.
Вместе с тем 46-й президент США призвал к терпению при оценке его «наследия перестройки и трансформации».
«Нужно время, чтобы почувствовать полное влияние того, что мы сделали вместе. Но семена посеяны, они будут расти и цвести еще десятилетиями», - сказал он в Овальном кабинете во время прощания.
Упоминание об Украине
Во время прощальной речи американский президент очень лаконично высказался о продолжающейся широкомасштабной войне РФ против Украины. Он констатировал стратегическое фиаско Москвы в намерении уничтожить Украинское государство и его суверенитет.
«Украина все еще свободна», - сказал Байден.
Укрепление НАТО и перечень других достижений
Также он рассказал, что США смогли «опередить наших конкурентов с Китаем и многое другое».
Байден среди прочего отметил достижения во внешней политике и указал на то, как он «укрепил НАТО».
Кроме того, он перечислил некоторые из достижений, в частности снижение цен на лекарства для пожилых людей, отпускаемые по рецепту, принятие законов о безопасности оружия и помощь ветеранам в получении медицинской помощи.
Байден также предупредил о «больших возможностях и рисках», которые несет искусственный интеллект.
«В эпоху искусственного интеллекта как никогда важно, чтобы люди руководили. И как страна свободы, Америка, а не Китай, должна возглавить мир в развитии искусственного интеллекта», - добавил он.