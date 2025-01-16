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СМИ: Си и Эрдоган задумали выбросить Россию из большого транзита в Европу

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  • 16.01.2025, 9:01
  • 9,008
СМИ: Си и Эрдоган задумали выбросить Россию из большого транзита в Европу

Изоляция Москвы набирает обороты.

«Дружественный» Москве Китай хочет отказаться от российского транзита в пользу турецкого.

Об этом сообщает South China Morning Post, ссылаясь на источники в Анкаре.

Пекин чрезвычайно заинтересовал проект по большой модернизации железнодорожной сети Турции. Сумма инвестиций, как утверждают источники, может достигнуть $60 млрд.

Участие в этом проекте даст Китаю новый альтернативный наземный путь для поставок своих грузов в Европу.

Китайцы и европейцы смогут осуществлять торговлю в обход России, которая увязла в своей войне против Украины.

Европейцам, как выяснилось, очень не нравится транзит через Россию, и они стараются избегать этих маршрутов.

Турция может стать быстрым средством сообщения в системе China-Europe Railway Express.

Ситуацию прокомментировал в своем блоге в Telegram российский экономист, профессор Игорь Липсиц. Он отметил усиление изоляции России из-за агрессии против Украины.

«Россия влезла в войну, а выгоды достаются другим странам, где власти поумнее», - написал эксперт.

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