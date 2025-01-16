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Джо Байден: В США формируется олигархия

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  • 16.01.2025, 9:54
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Джо Байден: В США формируется олигархия
Джо Байден
Фото: Getty Images

Происходит концентрация власти в руках «немногих сверхбогатых людей».

Уходящий с поста президента США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации в среду, 15 января, призвал граждан США «стоять на страже» против развивающейся в стране «олигархии», передает «Немецкая волна».

«Сегодня в Америке формируется олигархия, которая буквально угрожает всей нашей демократии», - заявил 82-летний демократ в конце своего единственного президентского срока, добавив, что речь идет о «концентрации власти в руках очень немногих сверхбогатых людей».

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