ISW: Усилия РФ аннексировать Беларусь являются стратегическими рисками для США, НАТО и Украины 3 16.01.2025, 9:59

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Лукашенко – это не просто союзник Кремля.

Специалисты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что попытки России де-факто аннексировать Беларусь создают стратегические риски для США, НАТО и Украины.

«Усилия Москвы по де-факто аннексии Беларуси в рамках союзного государства хотя и не завершены, но уже достигли значительных успехов, что требует от НАТО переоценки последствий усиления российского контроля над Беларусью, а также возможностей и ресурсов, которые Россия может использовать против США, НАТО и Украины в результате этого», – пишет ISW.

Аналитики отмечают, что Беларусь – это не просто союзник России, Кремль превращает Беларусь в стратегического партнера, который помогает России распространять свою власть по всему миру.

Они добавляют, что Кремль будет использовать свои недавние, но глубоко укоренившиеся достижения в Беларуси, чтобы компенсировать расходы от длительной войны России против Украины, ускорить восстановление России после войны в Украине и помочь России подготовиться к будущим войнам быстрее, чем она могла бы сделать это самостоятельно.

Эксперты отмечают, что Россия пытается взять под контроль все направления управления соседним государством.

В этом отношении рассматриваются три ключевых направления российских усилий: усилия Кремля, направленные на военную, политическую и экономическую интеграцию России и Беларуси.

«Желаемый Кремлем набор мер по интеграции с Беларусью является настолько широким и всеобъемлющим во многих аспектах, что определить, что Москва не будет контролировать в Беларуси, если ей это удастся, труднее, чем перечислить, что Москва будет контролировать», – пишет ISW.

По мнению аналитиков, хотя Россия не завершила попытку де-факто аннексировать Беларусь, но уже достигла таких этапов, которые представляют угрозу безопасности США, НАТО и Украины, а также угрозу дальнейшему существованию Беларуси как суверенного государства.

«России не нужно достигать дополнительных интеграционных успехов в Беларуси, чтобы угрожать Западу. Существующий набор военных, политических и экономических интеграционных достижений России в Беларуси с 2020 года уже представляет угрозу для Запада, которую политики должны учитывать», – пишет ISW.

Россия использует территорию Беларуси на протяжении всего полномасштабного вторжения − российские военные вторглись на территорию Украины в том числе и с территории Беларуси, также с территории РБ Россия неоднократно атаковала Украину ракетами.

Территорию Беларуси Путин использовал для тренировки и лечения своих вояк, для переброски оружия и техники.

Именно на территориях Беларуси, которые граничат с Украиной и Польшей, Россия проводит совместные с войсками РБ военные учения, в частности, и по использованию тактического ядерного оружия.

Глава Кремля Владимир Путин среди прочего свое полномасштабное вторжение в Украину объяснял тем, что Украина якобы готовилась напасть на Россию. Ему поддакивал самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко и даже обещал показать какие-то карты, откуда готовилось нападение, но так этого и не сделал.

Вместо этого за более чем 2 года российского полномасштабного вторжения в Украину Лукашенко много раз заявлял о том, что уже НАТО якобы может напасть на Беларусь. Якобы именно из-за этой мнимой угрозы РБ и проводит свои многочисленные военные учения у границ других стран и даже расположила на своей территории российское ядерное оружие.

В декабре Лукашенко заявил, что рассчитывает, что Беларусь изначально получит от России десять ракетных комплексов «Орешник», но затем их количество может быть увеличено, если так захочет Россия.

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