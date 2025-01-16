России придется заплатить за газ для Приднестровья
- 16.01.2025, 12:25
План по созданию рукотворного кризиса провалился.
Россия планирует разрешить энергетический кризис в Приднестровском регионе Молдовы путем закупки газа на европейских спотовых рынках через компанию Natural Gaz DC.
По данным российской газеты «Коммерсант», поставки до 3 млн кубометров газа ежедневно с января по апрель могут стоить около $164 миллионов, которые планируется выделить из бюджета России.
Приднестровье, страдающее от веерных отключений электроэнергии, надеется на скорое возобновление поставок газа в рамках гуманитарной помощи от РФ. По данным издания, Москва и Тирасполь прорабатывают возможность поставок не через альтернативный Украине «Турецкий поток», как предполагалось ранее, а путем закупки газа на европейском спотовом рынке с помощью компании-посредника. Расходы в этом случае, вероятно, будут компенсироваться российским бюджетом. Предварительно по этой схеме предполагается закупать газ с января по апрель в объеме около 3 млн кубометров в сутки, что, по оценкам издания, может обойтись в $164 млн.
Как сообщает российский Интерфакс, глава Приднестровья Вадим Красносельский подтвердил возможность возобновлении поставок газа в непризнанную республику в ближайшее время в рамках «гуманитарной помощи».
«Технические детали пока не уточнены, но газоснабжение для нужд жителей региона и функционирования экономики будет восстановлено в формате гуманитарно-технической помощи», — сообщил Красносельский, уточнив, что переговоры велись с Минэнерго РФ.
По словам Красносельского, газ будет подан в объеме, который необходим «для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья».
Точную дату и способ оказания гуманитарной помощи он не назвал, подчеркнув, что «подача газа начнется, это факт». Он также добавил, что готов встретиться с президентом Молдовы Майей Санду для обсуждения вопросов энергоснабжения.