Ученые обнаружили полумифические тоннели инков под городом Куско 16.01.2025, 13:41

Сеть пролегает под ключевыми памятниками инкской цивилизации.

Под инкским городом Куско, Перу, археологи обнаружили систему тоннелей длиной более 1 750 метров. Эта запутанная сеть, известная под названием «Чинкана», что означает «лабиринт», дает представление об изобретательности цивилизации инков, пишет Heritage Daily.

Исследователи представили свои выводы на пресс-конференции, состоявшейся в муниципалитете провинции Куско. Используя передовые технологии, такие как георадар и акустические исследования, археологи подтвердили существование системы туннелей.

Куско, когда-то крупный центр империи инков, был центром управления, политики и военной стратегии, процветавший с XV века до испанского завоевания. Исторические записи, в частности свидетельства иезуита 1594 года, помогли составить вместе путь туннеля. Система соединяет ключевые достопримечательности, включая Храм Солнца, Саксауаман и церковь Сан-Кристобаль, демонстрируя широкое планирование и архитектурное мастерство инков.

Вход в Чинкани находится в секторе Родадеро, месте, богатом геологическими и культурными достопримечательностями. Отсюда туннель проложен через эспланаду Саксауамана, сворачивает у реки Чокечака и проходит под такими выдающимися сооружениями, как дворец Колькампата.

Открытие не только демонстрирует инженерное мастерство инков, но и подчеркивает важность сохранения такого культурного наследия. Поскольку археологи продолжают исследования, эти находки углубляют наше понимание одной из самых интересных цивилизаций мира.

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