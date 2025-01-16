Ученые: В железном веке женщины были главнее мужчин 1 16.01.2025, 15:44

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Общество было основано на родственных связях по материнской линии.

Международная команда ученых, состоящая из генетиков и археологов, под руководством специалистов из Тринити-колледжа в Дублине, обнаружила доказательства того, что в обществе железного века в Британии женщины играли ключевую роль в социальной и политической сферах. Генетический анализ позволил установить, что это общество было основано на родственных связях по материнской линии. Работа опубликована в журнале Nature.

Матрилокальность — это социальная система, при которой мужчины переезжают в семьи своих жен после заключения брака, а наследование и передача имущества происходят по материнской линии.

Исследователи проанализировали более 50 древних геномов из захоронений в графстве Дорсет, датируемых периодом до и после римского завоевания в 43 году н.э. Результаты реконструкции семейного древа показали, что большинство членов сообщества происходили от одной женщины, жившей за несколько веков до этого.

«Эти данные впервые документируют систему наследования, основанную на матрилокальности, в доисторической Европе, что предполагает наличие социальной и политической власти у женщин,» — отметила руководитель исследования доктор Лара Кэссиди.

Матрилокальная организация общества была обнаружена не только в Дорсете, но и в других регионах Британии, включая Йоркшир. Археологические находки подтверждают, что женщины играли ключевую роль в общественной жизни, что перекликается с ранними упоминаниями о британках в трудах римских авторов.

Директор раскопок доктор Майлс Рассел подчеркнул, что римляне отмечали исключительную роль женщин в Британии, включая известных правительниц, таких как Боудикка и Картимандуя.

«Ранее предполагалось, что эти описания могли быть преувеличением, но археологические и генетические данные подтверждают их историческую достоверность,» — добавил он.

Дополнительно исследование выявило следы миграции в Южную Британию во время Железного века, что ставит новые вопросы о времени появления кельтских языков.

«Миграционные потоки, вероятно, играли роль в распространении кельтского языка, возможно, неоднократно,» — пояснила доктор Кэссиди.

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