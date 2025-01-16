На короны правителей ВКЛ и Польши можно посмотреть с технологией дополненной реальности 16.01.2025, 19:12

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Три короны нашли в конце прошлого года в Вильнюсе.

Тайное хранилище с погребальными регалиями правителей Великого княжества Литовского и Польши, в том числе Барбары Радзивилл, было обнаружено в подземельях Вильнюсского кафедрального собора 16 декабря 2024 года. Теперь на короны можно посмотреть с технологией дополненной реальности, сообщает проект XRAYTOURS Belarus.

«Сёння гэтая гістарычная спадчына становіцца даступнай кожнаму беларусу дзякуючы тэхналогіям дапоўненай рэальнасці. На платформе XRAYTOURS вы можаце ўбачыць гэтыя ўнікальныя кароны ў дэталях, быццам дакрануўшыся да гісторыі сваімі рукамі. Гэта больш чым магчымасць паглядзець артэфакты — гэта крок да адраджэння нашай культуры і памяці», — говорится в сообщении XRAYTOURS Belarus.

Виртуальные модели корон Александра Ягеллончика (1461—1506), Елизаветы Габсбургской (1436—1505) и Барбары Радзивилл (1520—1551). Фото: t.me/xraytours

Напомним, архиепископ Вильнюса, митрополит Гинтарас Грушас рассказывал, что в декабре 2024-го было открыто «хранилище, где, скорее всего, в 1939 году, с началом Второй мировой войны, были спрятаны королевские регалии, предназначенные для захоронения правителей Литвы и Польши — Александра, Елизаветы и Барбары».

В тайнике находилась корона короля польского и великого князя литовского Александра (1461—1506), регалии его матери Елизаветы Габсбургской (1436—1505) — супруги короля и великого князя Казимира Ягеллончика: корона, цепь, медальон, кольцо и табличка с гроба.

Кроме того, в хранилище были корона, скипетр, три кольца, цепь и две таблички с гроба Барбары Радзивилл (примерно 1522—1551) — супруги великого князя литовского и короля польского Жигимонта Августа.

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