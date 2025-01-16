В Израиле опубликовали полный текст соглашения с ХАМАС 16.01.2025, 19:21

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Документ состоит из восьми глав и 20 пунктов.

Издание Times of Israel опубликовало полный текст соглашения между Израилем и ХАМАС, согласованный 15 января при посредничестве Египта, Катара и США. Документ состоит из восьми глав и 20 пунктов.

Первая фаза прекращения огня, как уже заявляли, продлится 42 дня, за этот период будут постепенно освобождены 33 заложника. Девять из них — больные и раненые, их обменяют на 110 палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. Израиль также согласился отпустить 1 тыс. жителей сектора Газа, взятых под стражу с начала боевых действий, но не причастных к атаке ХАМАС 7 октября 2023 года. Пожилые заложники (старше 50 лет) будут обменяны в соотношении один к трем палестинцам, отбывающим пожизненное заключение в израильских тюрьмах, или один к 27 заключенным, отбывающим другие виды наказания.

Все палестинцы, которые будут освобождены в рамках сделки, будут направлены в сектор Газа или в третьи страны.

Согласно тексту соглашения:

с момента вступления перемирия в силу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступит к выводу своих сил из густонаселенных районов. Военное присутствие сохранится в специальной буферной зоне к югу и западу от границы Израиля и сектора Газа. Ее глубина составит 700 м, но в пяти точках может быть увеличена еще на 400 м;

внутренне перемещенные безоружные палестинцы смогут вернуться в свои дома, в том числе на севере сектора Газа. Их транспортные средства будут досматриваться частным подрядчиком, выбранным посредниками;

ЦАХАЛ должна будет постепенно сокращать свое присутствие в районе Филадельфийского коридора на границе Газы и Египта, а с освобождением последнего заложника на 42-й день приступит к полному выводу сил из этого района. Он должен быть завершен не позднее чем на 50-й день с момента вступления соглашения в силу;

Израиль разрешит открыть КПП «Рафах» на границе с Египтом для передвижения гражданских лиц и раненых после того, как получит от ХАМАС всех женщин и детей. За день его смогут пересекать лишь 50 раненных боевиков в сопровождении не более трех человек. Силы ЦАХАЛ будут развернуты рядом с погранпунктом;

конечной целью переговоров называется возвращение к устойчивому спокойствию в регионе, которое позволило бы достичь постоянного перемирия. Все процедуры, осуществляемые на первой фазе, будут продолжены и во второй фазе для содействия переговорам.

Ранее канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что ХАМАС в последний момент отказался от некоторых договоренностей в рамках сделки с Израилем, тем самым воспрепятствовав заключению соглашения. 16 января израильский кабмин планировал проголосовать по сделке, а уже 19 января она должна была вступить в силу.

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