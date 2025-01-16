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Цены на золото достигли $2750 за унцию

  • 16.01.2025, 19:30
Цены на золото достигли $2750 за унцию

Впервые с 12 декабря.

Стоимость февральского фьючерса на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросла в моменте на 1,18%, поднявшись до $2750 за унцию, свидетельствуют данные торгов на 18:05 по Минску. Выше $2750 за унцию котировки последний раз находились 12 декабря 2024 года. Затем рост замедлился: по данным на 18:40 мск золото прибавляет 1,12% и торгуются на отметке $2748,3 за унцию.

Как пишет Reuters, цены на золото растут на фоне усилившихся ожиданий по поводу снижения ставки ФРС в этом году. В четверг, 16 января, Министерство труда сообщило, что первичные заявки на пособия по безработице в США выросли до 217 тыс.с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 11 января. Аналитики прогнозировали 210 тыс. заявок.

«Количество первичных заявок на пособие по безработице превысило ожидания, что свидетельствует о некотором ослаблении рынка труда», — заявил операционный директор Allegiance Gold Алекс Эбкариан.

Золото дорожает вторую неделю подряд на фоне геополитической напряженности.

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