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Лукашенко предложил Польше закрыть все пункты пропуска на границе

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  • 16.01.2025, 19:48
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Лукашенко предложил Польше закрыть все пункты пропуска на границе

Диктатор заявил, что «мы туда не ездим».

Александр Лукашенко заявил, что не возражает против закрытия Польшей всех пограничных пропусков на границе с Беларусью. Об этом он заявил своим пропагандистам, передает БелТА.

«Да хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим», — заявил Лукашенко. Он напомнил, что Польша ввела санкции против его режима. «Ввели — хорошо», — сказал узурпатор.

Он также добавил, что не будет «с петлей на шее» защищать поляков, которые «набросили санкции». Диктатор отметил, что его режим не борется против миграции и людей, которые хотят жить в Польше и идут туда.

Власти Польши закрыли последний грузовой пограничный переход «Кукурыки» — «Козловичи» для грузовых автомобилей, следующих из Беларуси, 10 июля 2024 года. Этот погранпереход был последним работающим грузовым пунктом пропуска на границе с Польшей. Погранпункт «Брузги» — «Кузница Белостоцкая» был закрыт осенью 2021 года, «Берестовица» — «Бобровники» — в начале 2023 года. «Брест» — «Тересполь» обслуживает только пассажирский транспорт.

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