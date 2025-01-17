Российский бизнес стал чаще сталкиваться с двойным налогообложением в Беларуси 17.01.2025, 9:58

Стало известно, кто попал в зону риска.

Офисы российских компаний в Беларуси после проведения проверок признаются «постоянными представительствами иностранной организации», на которые не распространяются гарантии соглашения 1995 года об избежании двойного налогообложения, пишут «Ведомости».

После получения такого статуса компаниям доначисляется местный налог на прибыль и пени, несмотря на уже сделанные в российский бюджет платежи.

Зачастую речь идет о случаях, когда белорусские предприниматели регистрируют компании в России для продаж на ее территории, но при этом учредитель, руководитель и часть работников продолжают находиться в Беларуси. Эта модель, в частности, помогает избежать возможных сложностей с уплатой «ввозного» НДС.

В таких ситуациях белорусские контролирующие органы считают, что если бизнес (или его часть) осуществляется на территории Беларуси, то и налоги с него должны уплачиваться там же.

Случаи признания постоянными представительствами существовали и ранее, однако в последнее время практика стала масштабироваться, рассказала «Ведомостям» адвокат Белорусской республиканской коллегии адвокатов, автор телеграм-канала TaxTalk Елизавета Ярмош.

«В зоне риска», по ее словам, находятся все российские предприятия, присутствие которых на территории Беларуси связано с предпринимательской деятельностью или ее управлением.

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