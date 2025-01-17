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Realme представила новый смартфон с корпусом, меняющим цвет

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  • 17.01.2025, 11:21
Realme представила новый смартфон с корпусом, меняющим цвет

Гаджет также получил флагманскую камеру и топовый дисплей.

Компания Realme официально представила среднебюджетную линейку Realme 14 Pro. Среди главных особенностей – продвинутые ИИ-камеры и задняя панель, которая меняет цвет под воздействием низких температур, пишет GSMArena.

Серия Realme 14 Pro включает базовую и плюс-версии. Оба телефона могут похвастаться наличием тройной вспышки, стереодинамиками, защитой корпуса от воды и пыли IP66/68/69 и аккумулятором 6 000 мАч, что на 15% больше, чем у предыдущих моделей. Из различий:

Модель Realme 14 Pro оснащена 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2392×1080, кадровой частотой 120 Гц и ШИМ 3 840 Гц. Процессор – MediaTek Dimensity 7300. Смартфон использует 50-Мп сенсор Sony IMX882 на 1/1,95 дюйма с поддержкой OIS для своей основной камеры. Он дополнен 8‑Мп ультраширокоугольной линзой.

У 14 Pro+ диагональ больше – 6,83 дюйма, процессор Snapdragon 7s Gen 3 – мощнее, также есть поддержка быстрой зарядки мощностью 80 Вт (против 45 Вт у 14 Pro). Основной 50 Мп датчик Sony IMX896 (1/1,56", OIS) дополнен перископом, в котором используется Sony IMX882 с OIS. 

Для улучшения качества изображения Realme внедрила функцию AI Ultra Clarity 2.0, которая снижает уменьшает размытость и шумы на снимках с 20-Х увеличением, а также обеспечивает четкость и детализацию при 60-кратном зуме. Также в наличии тройная вспышка.

Одной из самых интересных особенностей является расцветка Pearl White, которая меняет цвет при снижении температуры – с белого на голубой при 16 °C и ниже, а при потеплении возвращаться в исходное состояние. По словам производитея, это первая в мире серия смартфонов с такой фишкой. 

Смартфоны уже дебютировали в Индии по цене 290 долларов за Realme 14 Pro и 350 долларов за 14 Pro+. Это вариант с 8 оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Выход на другие рынка состоится в ближайшее время.

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