Самолет российских ВВС уронил крылатую ракету на Воронежскую область 4 17.01.2025, 11:39

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иллюстративное фото

Повреждения получили несколько домохозяйств.

В Воронежской области рядом с селом Александровка упала и разорвалась, вызвав пожар, ракета Х-69, которой российская армия обстреливает энергообъекты Украины. Об этом Astra рассказали в экстренных службах региона.

Очередной инцидент со «сходом боеприпаса» на российскую территорию произошел 15 января. В поле у Александровки нашли обломки неизвестного объекта, которые приняли за фрагменты сбитого ударного дрона.

Однако прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии определили, что это обломки российской крылатой ракеты Х-69. Такие российские самолеты выпускают по объектам украинской энергетики. По данным источников, ракета совершила так называемый «непроизвольный сход» и разрушилась при падении. В ходе ЧП никто не пострадал.

Самолеты ВВС РФ регулярно роняют боеприпасы на территории России. Это в основном происходит в Белгородской области. 2 января 2024 года одна из российских ракет, запущенных по Украине, упала и взорвалась в селе Петропавловка Воронежской области.

В Минобороны РФ это назвали «нештатным» падением авиационного боеприпаса. Повреждения получили несколько домохозяйств.

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