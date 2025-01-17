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Пассажирский самолет не смог приземлиться в Литве из-за сбоев в системе GPS

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  • 17.01.2025, 13:40
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Пассажирский самолет не смог приземлиться в Литве из-за сбоев в системе GPS

Помехи могли быть преднамеренными.

В столице Литвы Вильнюсе не смог приземлиться самолет из Великобритании из-за сбоев в навигации, его вынуждено перенаправили в Варшаву, сообщает LRT.

По словам представителя службы навигации, пассажирский самолет Ryanair из Лондона должен был приземлиться в Вильнюсе вечером 16 января, но развернулся и полетел в Варшаву. После вынужденной остановки в польской столице он вернулся и успешно приземлился в аэропорту Вильнюса в 23:47.

Руководитель операционного отдела компании Oro Navigacija Томаш Монтвил сообщил, что в последнем квартале 2024 года в Литве наблюдалось много сбоев в работе GPS-связи.

«По нашим данным, самолет испытывал помехи GPS, и во время посадки сработала так называемая система предупреждения авионики о том, что самолет может столкнуться с землей, и они решили лететь на запасной аэродром в Варшаве. Там они проверили свои системы авионики и вернулись в Вильнюс», — рассказал Монтвил.

Он сказал, что помехи GPS могут возникать по разным причинам, включая преднамеренные действия иностранных правительств.

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