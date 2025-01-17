Мужчине, изнасиловавшему белоруску в центре Варшавы, вынесли приговор 1 17.01.2025, 15:08

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Обвиняемый в изнасиловании и убийстве беларуски Лизы в Варшаве

Оглашение приговора проходило публично.

Окружной суд Варшавы 17 января вынес приговор гражданину Польши Дориану С., которого обвиняют в изнасиловании и убийстве белоруски, а также в разбое. Суд над ним начался в декабре и частично проходил в закрытом режиме. Сегодня, 17 января, мужчину приговорили к пожизненному заключению, пишет «Зеркало».

Оглашение приговора проходило публично. Как того и требовали потерпевшие, прокуратура и представители заинтересованных общественных организаций, Дориана С. признали виновным в изнасиловании и убийстве белоруски Елизаветы Герцен, а также совершении в отношении нее разбойных действий.

Поляка приговорили к пожизненному заключению. Приговор не вступил в законную силу, подсудимый еще может его обжаловать.

Напомним, по данным следствия, в ночь с 24 на 25 февраля мужчина напал на белоруску в центре Варшавы. Он приставил нож к горлу, изнасиловал и пытался ее задушить. Девушку нашли без сознания на лестничной клетке дома № 47 по улице Журавя в Варшаве. Она умерла в больнице Варшавского медицинского университета спустя четыре дня, 1 марта.

Елизавету похоронили в Варшаве 15 марта 2024 года. Через неделю после убийства в центре польской столицы прошел марш «Ее звали Лиза» в память о белоруске.

По подозрению в покушении на убийство, сопряженное с изнасилованием и разбоем, полиция задержала 23-летнего варшавянина Дориана С. Мужчину заключили под стражу.

4 декабря 2024 года в Окружном суде Варшавы начался суд над Дорианом С. Мужчине инкриминировали убийство на сексуальной почве. Ему грозило от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

На первом же заседании Дориан С. частично признал вину, но сказал, что умысла убивать у него не было. Он заявил суду, что должен был заплатить 1600 злотых (1336 белорусских рублей) за квартиру, но денег не было. Поляк хотел обворовать магазин или бар. В суде он заявил, что одном из заведений увидел украинцев, думал их обокрасть, но в итоге столкнулся с Елизаветой.

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