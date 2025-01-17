Беспилотники атаковали нефтебазу в Калужской области РФ

Беспилотники атаковали нефтебазу в Калужской области РФ1
- 17.01.2025, 23:37
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Начался пожар.
В городе Людиново Калужской области в результате атаки дрона произошел пожар на территории промышленного предприятия, сообщил губернатор Владислав Шапша. По предварительным данным, никто не пострадал.
«На месте работают оперативная группа и сотрудники спасательных служб», — рассказал Шапша.
Людиново находится на юге Калужской области, близ границы с Брянской. Расстояние от Калуги составляет 150 км, от Брянска — 80 км.
Росіяни заявили про атаку БпЛА на нафтобазу в Калузькій області: виникла пожежа pic.twitter.com/fa9vQXvIPQ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2025