Беспилотники атаковали нефтебазу в Калужской области РФ 1 17.01.2025, 23:37

1,164

Начался пожар.

В городе Людиново Калужской области в результате атаки дрона произошел пожар на территории промышленного предприятия, сообщил губернатор Владислав Шапша. По предварительным данным, никто не пострадал.

«На месте работают оперативная группа и сотрудники спасательных служб», — рассказал Шапша.

Людиново находится на юге Калужской области, близ границы с Брянской. Расстояние от Калуги составляет 150 км, от Брянска — 80 км.

Росіяни заявили про атаку БпЛА на нафтобазу в Калузькій області: виникла пожежа pic.twitter.com/fa9vQXvIPQ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2025

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com