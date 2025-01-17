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Беспилотники атаковали нефтебазу в Калужской области РФ

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  • 17.01.2025, 23:37
  • 1,164
Беспилотники атаковали нефтебазу в Калужской области РФ

Начался пожар.

В городе Людиново Калужской области в результате атаки дрона произошел пожар на территории промышленного предприятия, сообщил губернатор Владислав Шапша. По предварительным данным, никто не пострадал.

«На месте работают оперативная группа и сотрудники спасательных служб», — рассказал Шапша.

Людиново находится на юге Калужской области, близ границы с Брянской. Расстояние от Калуги составляет 150 км, от Брянска — 80 км.

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