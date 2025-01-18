Правительство Израиля утвердило сделку с ХАМАСом о возвращении заложников 18.01.2025, 10:27

24 министра были «за», пять — «против».

После долгого заседания правительства Израиля в ночь на субботу, 18 января, сделка с ХАМАСом об освобождении заложников была утверждена.

Об этом рассказал утром в субботу сайт 12-го телеканала . Заседание закончилось далеко за полночь. За сделку были все министры от «Ликуда», кроме Амихая Шикли и Давида Амсалема, министры от ультраортодоксальных партий и от партии «Правые государственники». Против были министры от партий «Религиозный сионизм» и «Еврейская мощь».

В ходе заседания премьер-министр Биньямин Нетаниягу рассказал о дипломатических усилиях, которые предшествовали появлению соглашения. «Никакой сделки, которая, будто бы, «давно на столе переговоров», не было, — заявил Нетаниягу. — ХАМАС был против любой сделки. Ситуация изменилась из-за героизма солдат ЦАХАЛа и тех масштабных действий, которые мы предприняли в регионе, включая удар по иранской оси. Только оставшись в одиночестве, ХАМАС сдался и согласился на сделку».

Нетаниягу напомнил министрам о международной поддержке соглашения. «Президент Трамп принял решение, что после его вступления в должность мы получим все предназначенное для нас оружие, отправка которого в Израиль была заморожена прежней администрацией. Это важно, потому что, если второй фазы соглашения мы не достигнем, нам понадобятся дополнительные возможности, чтобы вернуться к боевым действиям. Президент Трамп дает Израилю полную поддержку для возвращения к «войне в случае нарушения соглашения».

Глава «Моссада» и участник переговорной группы Давид Барнеа также выразил твердую поддержку сделке: «Мы должны выплатить этот моральный долг. Эта сделка этически, морально и человечески правильна. Она имеет механизмы, которые обеспечат нашу безопасность. Она имеет рычаги давления, чтобы продолжать, если ХАМАС не выполнит свою часть обязательств. Наша миссия — вернуть всех домой». И мы не остановимся, пока не достигнем своей цели.

Начальник Генштаба Герци Халеви разъяснил министрам военные аспекты сделки: «Согласно нынешнему плану, масштаб наших сил на Филадельфийском направлении не только не уменьшится, но и увеличится. Соглашение основано на карте размещения сил по оси, утвержденной в августе прошлого года. В период действия соглашения у нас будет больше сил на оси, чем в нынешней ситуации до реализации плана».

Еще один участник переговорной группы генерал-майор запаса Ницан Алон рассказал министрам, что настойчивость главы правительства привела к увеличению числа живых заложников, которые будут освобождены на первом этапе.

Напомним, заседание правительства Израиля, посвященное утверждению сделки, началось с трехчасовым опозданием. Изначально оно было намечено на вечер субботы, но глава ШАБАКа Ронен Бар объяснил министрам, что речь идет о спасении человеческих жизней («пикуах нефеш»), и они пошли на нарушение шабата. Четверо министров, несмотря ни на что, не захотели нарушать шабат. Это Ицхак Гольдкнопф, Михаэль Малкиэли, Уриэль Боссо и Моше Арбель. Чтобы не срывать заседание, они оставили записки со своими голосами. Все эти голоса были за сделку.

Против был министр национальной безопасности (то ли бывший, то ли еще не окончательно покинувший свой пост) Итамар Бен-Гвир. Он призвал всех своих друзей из «Ликуда» и из партии «Религиозный сионизм» остановить процесс одобрения сделки.

Накануне заседания (в 15:15) стало известно, что узкий кабинет безопасности рекомендовал правительству одобрить сделку. Президент Ицхак Герцог приветствовал решение узкого кабинета министров, заявив, что ожидает и от правительства ее одобрения. «У меня нет никаких иллюзий — эта сделка принесет с собой болезненные и мучительные проблемы, которые нам придется преодолеть вместе» — признал президент.

Как отмечает «Кан», текущая сделка включает в себя несколько изменений по сравнению с проектом, представленным президентом США Джо Байденом в мае:

110 террористов, приговоренных к пожизненному заключению, будут освобождены в обмен на девять больных и раненых заложников.

Тысяча задержанных, арестованных после 7 октября и не участвовавших в боевых действиях, будут освобождены в обмен на девять больных и раненых заложников.

Трое террористов, приговоренных к пожизненному заключению, будут освобождены в обмен на каждого пожилого заложника. Это противоречит плану от мая, в котором было определено, что за каждого заложника будут освобождены 30 террористов, без приговоренных к пожизненному сроку.

На 50-й день действия соглашения будет назначена дата полного вывода войск ЦАХАЛа из Филадельфийского коридора.

Зона безопасности между сектором Газа и окружающими израильскими поселениями будет иметь ширину около 700 метров, за исключением пяти участков, где ширина составит 1,1 километра.

Тем же утром премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с министром финансов Бецалелем Смотричем («Религиозный сионизм») и достиг с ним договоренностей относительно возобновления боевых действий в секторе Газа после реализации сделки и изменения порядка распределения гуманитарной помощи. «Без полного возвращения к войне мы выйдем из правительства», — подчеркнул Смотрич на переговорах с Нетаниягу.

Выйти из правительства (но не из коалиции) грозит также глава партии «Еврейская мощь» министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Тем не менее, накануне сделки на заседании узкого кабинета Смотрич и Бен-Гвир проголосовали против. На этот случай лидер партии «Еш атид» Яир Лапид заявил, что его партия предоставит правительству Нетаниягу ради сделки «страховочную сеть».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com