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Россия не пустила в Беларусь партию хурмы и мандаринов

  • 18.01.2025, 12:43
Россия не пустила в Беларусь партию хурмы и мандаринов

Товар перевозился через пункт пропуска «Красный Камень».

Грузовой автомобиль с 4 тонами хурмы и мандаринов остановили на российско-беларусской границе, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Товар перевозился через пункт пропуска «Красный Камень». Во время проверки выяснилось, что водитель предоставил российским контролирующим органам поддельный фитосанитарный сертификат.

В итоге вывоз из России товара общим весом 4 тонны запретили.

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