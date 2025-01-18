Россия не пустила в Беларусь партию хурмы и мандаринов
- 18.01.2025, 12:43
Товар перевозился через пункт пропуска «Красный Камень».
Грузовой автомобиль с 4 тонами хурмы и мандаринов остановили на российско-беларусской границе, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
Товар перевозился через пункт пропуска «Красный Камень». Во время проверки выяснилось, что водитель предоставил российским контролирующим органам поддельный фитосанитарный сертификат.
В итоге вывоз из России товара общим весом 4 тонны запретили.