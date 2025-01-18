Конфликт в Бундестаге: Анналена Бербок покинула зал заседаний 5 18.01.2025, 13:59

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Из-за блокировки военной помощи Украине.

В высшем политическом руководстве Германии возникли сильные противоречия. Министр иностранных дел страны Анналена Бербок не простила канцлеру Олафу Шольцу блокировку военной помощи Украине. Об этом написала влиятельная немецкая газета BILD.

После того, как Шольц заблокировал пакет чрезвычайной помощи Украине на сумму в 3 млрд евро, разгневанная Бербок покинула зал заседания. Канцлер пытался ее остановить, но безуспешно. Напряженный момент успели снять журналисты.

«Бербок отказалась комментировать нам происходящее. Но одно можно сказать наверняка — отношения между ней и Шольцем крайне плохие», — пишет BILD.

На стороне Бербок в этом конфликте также министр обороны Германии Борис Писториус. Оба настаивают на том, что Украине нужно как можно быстрее выделить дополнительную помощь для поставок трех систем ПВО Iris-T, артиллерийских боеприпасов, ракет для систем Patriot, а также колесных гаубиц.

Бербок не скрывает своего недовольства Шольцем в вопросе Украины. Ранее в подкасте Politico «Berlin Playbook» она сделала довольно резкое заявление по этому поводу. «Больно, что для определенных политиков вопрос голосов на выборах в Бундестаг важнее, чем обеспечение мира и свободы в Европе», — сказала министр.

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