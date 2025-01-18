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В России произошло массовое заражение гепатитом В и С

  • 18.01.2025, 14:23
В России произошло массовое заражение гепатитом В и С
иллюстративное фото

ЧП случилось в Петропавловске-Камчатском.

В столице Камчатки, Петропавловске-Камчатском, кабинет компьютерной томографии в онкологическом диспансере временно закрыли на 30 дней. Причиной такого решения стало заражение почти 50 человек вирусными гепатитами В и С после посещения медучреждения, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на городской суд.

Согласно данным, представленным пресс-службой суда, Роспотребнадзор с ноября 2023 года по декабрь 2024 года зафиксировал 49 случаев заражения вирусными гепатитами среди пациентов диспансера. Из них у 36 диагностировали острую форму заболевания (74%), а у 13 — хроническую (26%).

Все зараженные проходили компьютерную томографию в «Камчатском краевом онкологическом диспансере». Подозрения на источник заражения подтвердились после эпидемиологического расследования. Проверка выявила ряд серьезных нарушений, среди которых — многократное использование одноразовых инъекционных инструментов без надлежащей стерилизации, что могло стать причиной распространения вирусов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности тяжкий вред здоровью. Подозреваемым грозит наказание в виде принудительных работ сроком до пяти лет либо лишения свободы на аналогичный срок. «В рамках расследования проводятся следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего», — говорится в официальном заявлении СКР.

В конце 2024 года стало известно о планируемых изменениях в финансировании лечения гепатита С через систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Вместо ранее запланированного увеличения норматив финансового обеспечения пациентов с этим заболеванием планируется сократить на 25%. Между тем, по итогам 2023 года, заболеваемость гепатитом С в России выросла на четверть.

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