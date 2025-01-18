Наталья Радина: Маша Зайцева — не жертва, а воин 8 18.01.2025, 15:24

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Мария Зайцева

О чем говорит нам жизнь героической белоруски.

В Украине погибла доброволец из Беларуси Мария Зайцева. Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина отреагировала на эту новость в «Фейсбуке»:

— Белоруска Маша Зайцева — не жертва, а воин. Девочка, которая вышла на протесты в Минске в 2020 году, и в которую стреляли, едва не убив, пошла воевать в Украину, потому что не захотела быть жертвой.

Сначала она была парамедиком. Но, как сообщил бывший командир украинского Второго интернационального легиона Руслан Мирошниченко, позже выучилась на снайпера. Вчера она геройски погибла под Покровском.

Знаю многих белорусских политзаключенных, которые после тюрем взяли в руки оружие и ушли на фронт. И главным в их мотивации было именно это нежелание быть жертвой.

Это не призыв всем идти на войну. Но пример Маши Зайцевой говорит нам одно: хватит жалеть себя и посыпать голову пеплом. Ведь это и нужно подонкам, которые сегодня пытают людей в Беларуси, уверовав в свою безнаказанность.

Да, трудно, пережив столько травм и несчастья, снова стать на ноги и действовать. Но Маша Зайцева, которой на днях исполнилось всего 24 года, смогла. И это, мне кажется, главное, что она нам сказала своей героической жизнью.

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