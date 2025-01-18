закрыть
18 января 2025, суббота, 16:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси готовят повышение пенсионного возраста?

  • 18.01.2025, 16:10
  • 2,950
В Беларуси готовят повышение пенсионного возраста?
иллюстративное фото

Нововведение может затронуть женщин.

Киберпартизаны получили несколько документов за разные годы, начиная с 2020 года, в которых чиновники обосновывают необходимость нескольких реформ.

Во-первых, хотят повысить пенсионный возраст женщин до 63 лет (поэтапно с 2027 по 2033 годы). Во-вторых, сократить срок выплат пособия по уходу за первым и вторым ребенком с трех до двух лет. В-третьих, ввести добровольные накопительные пенсии.

Сами чиновники пишут, что в связи с напряженной обстановкой в обществе реформы нужно вводить постепенно и осторожно. Поэтому новые меры постоянно откладывают: сначала их предлагалось вводить с 2023 году, затем – с 2025 года. Сейчас, судя по некоторым документам, передвинули на 2027 год, чтобы не совпали с выборами.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко