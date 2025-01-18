В Беларуси готовят повышение пенсионного возраста? 18.01.2025, 16:10

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Нововведение может затронуть женщин.

Киберпартизаны получили несколько документов за разные годы, начиная с 2020 года, в которых чиновники обосновывают необходимость нескольких реформ.

Во-первых, хотят повысить пенсионный возраст женщин до 63 лет (поэтапно с 2027 по 2033 годы). Во-вторых, сократить срок выплат пособия по уходу за первым и вторым ребенком с трех до двух лет. В-третьих, ввести добровольные накопительные пенсии.

Сами чиновники пишут, что в связи с напряженной обстановкой в обществе реформы нужно вводить постепенно и осторожно. Поэтому новые меры постоянно откладывают: сначала их предлагалось вводить с 2023 году, затем – с 2025 года. Сейчас, судя по некоторым документам, передвинули на 2027 год, чтобы не совпали с выборами.

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