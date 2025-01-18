закрыть
18 января 2025, суббота, 18:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В российском Курске прошла акция протеста

7
  • 18.01.2025, 17:21
  • 4,142
В российском Курске прошла акция протеста

Они недовольны работой местных властей.

Несколько десятков жителей Суджанского, Кореневского и Большесолдатского районов Курской области РФ вышли на центральную площадь Курска, чтобы выразить недовольство работой местных властей и потребовать решения жилищных вопросов, сообщает «Радио Свобода».

Переселенцы, вынужденные покинуть дома из-за наступления ВСУ и режима чрезвычайной ситуации в регионе, рассказывают о задержках в выдаче жилищных сертификатов и отсутствии материальной помощи с осени.

К протестующим вышел временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. В ответ на реплику одной из участниц встречи о том, что люди «остались бомжами», чиновник выразил несогласие и сказал, что все получат сертификаты на жильё.

Хинштейн в разговоре собравшимися среди прочего возложил вину на региональных чиновников, заявив о серьёзных проблемах в управлении и коррупционных схемах. По словам Хинштейна, материалы на некоторых представителей власти уже переданы в правоохранительные органы.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко