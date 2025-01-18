В российском Курске прошла акция протеста 7 18.01.2025, 17:21

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Они недовольны работой местных властей.

Несколько десятков жителей Суджанского, Кореневского и Большесолдатского районов Курской области РФ вышли на центральную площадь Курска, чтобы выразить недовольство работой местных властей и потребовать решения жилищных вопросов, сообщает «Радио Свобода».

Переселенцы, вынужденные покинуть дома из-за наступления ВСУ и режима чрезвычайной ситуации в регионе, рассказывают о задержках в выдаче жилищных сертификатов и отсутствии материальной помощи с осени.

К протестующим вышел временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. В ответ на реплику одной из участниц встречи о том, что люди «остались бомжами», чиновник выразил несогласие и сказал, что все получат сертификаты на жильё.

Хинштейн в разговоре собравшимися среди прочего возложил вину на региональных чиновников, заявив о серьёзных проблемах в управлении и коррупционных схемах. По словам Хинштейна, материалы на некоторых представителей власти уже переданы в правоохранительные органы.

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