В Испании 80 человек попали в ловушку из-за аварии на горнолыжном курорте
- 18.01.2025, 18:11
Десятки раненых.
В Испании в результате падения подъемника на горнолыжном курорте Астун, как пишет газета Pais, пострадали несколько десятков человек. Отмечается, что 80 человек попали в ловушку и остаются заблокированными.
Авария случилась с кресельным подъемником. Десятки отдыхающих получили травмы, 17 из них - серьезные. Ведутся спасательные работы, информация будет дополняться.
Подъемник упал с 15-метровой высоты. Причины ЧП пока неизвестны. По предварительным данным, подъемник мог выйти из строя из-за проблем с тросом.
Все больницы в данном районе приведены в состояние полной готовности. Задействованы пять вертолетов, несколько пожарных машин и машин скорой помощи.