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В Испании 80 человек попали в ловушку из-за аварии на горнолыжном курорте

  • 18.01.2025, 18:11
В Испании 80 человек попали в ловушку из-за аварии на горнолыжном курорте

Десятки раненых.

В Испании в результате падения подъемника на горнолыжном курорте Астун, как пишет газета Pais, пострадали несколько десятков человек. Отмечается, что 80 человек попали в ловушку и остаются заблокированными.

Авария случилась с кресельным подъемником. Десятки отдыхающих получили травмы, 17 из них - серьезные. Ведутся спасательные работы, информация будет дополняться.

Подъемник упал с 15-метровой высоты. Причины ЧП пока неизвестны. По предварительным данным, подъемник мог выйти из строя из-за проблем с тросом.

Все больницы в данном районе приведены в состояние полной готовности. Задействованы пять вертолетов, несколько пожарных машин и машин скорой помощи.

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