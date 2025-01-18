В Беларуси начались массовые проверки российских компаний 1 18.01.2025, 22:07

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В зоне риска все российские предприятия.

Российские компании, которые работают на белорусском рынке, все чаще стали оказываться под пристальным вниманием местных налоговых органов. На тренд обратили внимание деловые издания России, пишет office life.

После проведения налоговой проверки российские компании признают постоянными представительствами иностранной компании в Беларуси. На бизнесы с таким статусом не распространяется Соглашение об избежании двойного налогообложения от 1995 года, уточняют «Ведомости».

В этом случае компании предъявляют к уплате налог на прибыль и пеню, несмотря на уплату этого налога на территории России.

Издание отмечает, что такая практика существовала и раньше, однако в последнее время стала масштабироваться. В зоне риска все российские предприятия на территории Беларуси, которые занимаются предпринимательской деятельностью.

Как отмечает «Коммерсантъ», платежи и пени выставляют к уплате за 8−10 лет. Проверки стали носить массовый характер с осени 2024 года, хотя никаких изменений в законодательство не было.

Также известно, что есть случаи уголовных дел в отношении российских компаний. Так, учредителю и гендиректору смоленской компании «ПромСнаб» доначислили налоги и пеню в рамках такого дела начиная с 2011 года на сумму более $800 тыс. Сам топ-менеджер арестован, пишут «Ведомости».

Юристы советуют компаниям, ведущим бизнес в Беларуси, или собирать доказательства, что их офисы в стране осуществляли только представительские функции, или открыть полноценные офисы, чтобы уплаченные в Беларуси налоги засчитывались в России.

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