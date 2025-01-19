Reuters: Трамп может изменить конституционный строй США 11 19.01.2025, 9:56

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В СМИ попал важный документ.

Администрация избранного президента США Дональда Трампа планирует лишить независимости правоохранительные органы и средства массовой информации страны и передать их крупным технологическим компаниям под «власть соуправления». Целью таких действий является попытка сконцентрировать максимальную власть в руках американского лидера.

Об этом говорится конфиденциальном документе, который попал в распоряжение агентства Reuters. Он, в частности, раскрывает позицию посла Германии в США Андреаса Михаэлиса.

В подписанном им документе 14 января 2025 года программа Трампа на его второй срок в Белом доме описывается как «максимальная дезорганизация». По его словам, она приведет к «переосмыслению конституционного строя» США, а именно максимальной концентрации власти у президента за счет Конгресса и федеральных штатов.

«Основные демократические принципы и система сдерживаний и противовесов будут в значительной степени подорваны. Законодательные власти, правоохранительные органы и средства массовой информации будут лишены независимости, ими будут злоупотреблять в политических целях, а большие технологии получат власть соуправления», – пишет Михаэлис.

Он уточнил, что центральным элементом в попытках Трампа продвинуть свой порядок является судебная система, особенно Верховный суд США. По мнению дипломата, контроль над Министерством юстиции и ФБР является ключевым для достижения республиканцем его политических и личных целей, включая массовую депортацию, месть врагам и юридическую безнаказанность.

Посол Германии в США утверждает, что Трамп имеет широкие юридические возможности для того, чтобы навязать штатам свою повестку дня.

«В случае объявления «восстания» и «вторжения» возможно даже введение военного положения внутри страны для проведения полицейских мероприятий», – предположил он.

Закон Posse Comitatus 1878 года запрещает федеральным военным США выполнять функции внутренних правоохранительных органов за некоторыми исключениями. В то же время Михаэлис предусматривает также «переосмысление Первой поправки», говоря, что Трамп и миллиардер Илон Маск уже принимают меры против не сотрудничающих с ними критиков и медиа-компаний.

«Один использует судебные иски, угрожает уголовным преследованием и отзывом лицензии, другой – манипулирует алгоритмами и блокирует аккаунты», – говорится в документе.

По данным Reuters, в переходной команде республиканца не прокомментировали оценку посла Михаэлиса. В то же время в Министерстве иностранных дел Германии заявили, что американцы избрали Трампа на демократических выборах, и немецкие власти будут «тесно сотрудничать с новой администрацией США в интересах Германии и Европы».

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