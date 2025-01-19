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Нетаньяху приказал армии Израиля не начинать перемирие в Газе

  • 19.01.2025, 10:13
  • 1,422
Нетаньяху приказал армии Израиля не начинать перемирие в Газе

Пока не будет получен список освобождаемых ХАМАС заложников.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ не начинать процесс прекращения огня в Газе, пока страна не получит список освобождаемых заложников, обратила внимание «Медуза».

По словам Нетаньяху, ХАМАС до сих пор не передал Израилю список заложников, которых планирует освободить в первый день прекращения огня.

ХАМАС отметил, что «подтверждают свою приверженность условиям сделки по прекращению огня» , что списка пока нет «по техническим» причинам.

Группировка ХАМАС 19 января должна отпустить трех заложников. В соответствии с договоренностями, группировка обязана публиковать их имена как минимум за сутки до обмена.

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