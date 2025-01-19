Сеул охватили многотысячные акции протеста 19.01.2025, 10:38

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Сторонники арестованного президента штурмовали суд.

В воскресенье полиция Сеула задержала 45 человек, которые штурмовали суд, протестуя после продления срока содержания Юн Сок Йоля под стражей.

Об этом сообщает Yonhap.

Западный окружной суд Сеула удовлетворил ходатайство на продление срока содержания под стражей президента, ссылаясь на риск уничтожения доказательств, связанных с обвинениями в мятеже и злоупотреблении властью во время введения военного положения 3 декабря.

В ответ группа протестующих силой ворвалась в суд, разбивая окна, швыряя стулья, мусор и другие предметы, а также распыляя огнетушитель в полицейских, которые стояли вокруг здания.

Они были частью толпы из 44 000 сторонников Юна, которые собрались возле суда в субботу, когда президент, которому был объявлен импичмент, участвовал в слушаниях по продлению срока его содержания под стражей.

Некоторые протестующие вступали в физические столкновения с полицейскими, пытаясь прорваться на территорию суда, игнорируя неоднократные предупреждения правоохранителей о том, что их действия могут привести к арестам или потенциально спровоцировать давку в толпе.

С субботы полиция задержала 86 протестующих и создала специальную следственную группу для расследования инцидента и определения дальнейших действий в отношении причастных к нему лиц.

Правоохранители заявили, что будут «строго» разбираться с теми, кто нарушил закон.

Напомним, южнокорейские следователи в среду вошли в президентскую резиденцию, чтобы задержать президента Юн Сок Йоля, которому объявили импичмент.

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