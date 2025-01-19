ГУР показало эксклюзивные кадры операции на территории РФ
- 19.01.2025, 15:07
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Разведчики пересекли границу и вступили в боестолкновения с армией агрессора.
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины опубликовало кадры операций на российской территории.
Ролик 19 января был обнародован на официальном канале разведки в Telegram.
Видео - это нарезка кадров работы разведывательно-диверсионных групп ГУР МО.
Разведчики пересекают российскую границу и вступают в боестолкновения с армией агрессора.
«Когда вражеские границы - это условность… Преодолеваем преграды, уничтожаем российских захватчиков», - отметили в разведке.
Отметим, что Силы обороны Украины не ограничиваются только работой ДРГ на территории противника. С 6 августа 2024 года украинские силы удерживают под своим контролем большой плацдарм в Курской области РФ площадью около 500 кв. км.